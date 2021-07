John Gardella’s ‘De Bron’ in Haren wint de Kunst op Straat Prijs 2021

Door: Redactie

Het kunstwerk ‘De Bron’ op het Raadhuisplein was in juni één van de 10 genomineerden voor de Kunst op Straat prijs 2021. Dat is een wedstrijd die Kunstpunt Groningen (voorheen CBK Groningen) jaarlijks organiseert tijdens de Kunst op Straat week. Het publiek mocht stemmen en De Bron behaalde 21% van die publieksstemmen. Het winnende beeld staat bijna terloops in Haren, pal voor de deur van bakkerij Haafs.

Het beeld is van brons en spreekt tot de verbeelding. Zijn het dansers? Zijn het mensen die naar elkaar toe willen? Zijn ze uit elkaar voortgekomen? Volgens enkele Harenaars die voor een reportage van KunstpuntGroningen op straat werden geïnterviewd hoort het beeld er helemaal bij en wordt het gewaardeerd. Zie https://www.youtube.com/watch?v=sEPZEKMOchk



Kunstenaar John Gardella heeft een band met Haren. Jaren geleden verzorgde hij kunstclinics op basisscholen, een initiatief van troubadour Johannes van Timmeren uit Haren.