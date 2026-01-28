Jumbo is weer open

Door: Redactie

Sinds vandaag, 28 januari 9.00 uur, is de Jumbo aan de Kroonkampweg in Haren weer open. Na een verbouwing van enkele weken heeft deze vestiging een metamorfose ondergaan.

De eerste indruk is dat de winkel twee keer zo groot is als voorheen, maar dat is niet mogelijk, omdat er niet is aangebouwd. Verder vallen op de brede gangpaden en de uitgebreide versafdeling. Gisteravond mochten buurtgenoten en familie van medewerkers al een kijkje komen nemen. Vandaag is het publiek weer welkom en is de parkeerplaats voor de winkel weer vrij voor het winkelend publiek. Winkelmanager is Max Papo, zoon van directeur Paul Papo van Maripaan Groep, die meer Jumbo-winkels in de regio exploiteert.

Foto’s: De foto’s zijn gemaakt tijdens de preview van donderdagavond.



