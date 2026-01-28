De krant die je leest van A tot Z
Maandag 2 februari, 2026
Deze post is bekeken 1567 keer.

woensdag 28 januari 2026

Nieuws:

Jumbo is weer open

Door: Redactie

Sinds vandaag, 28 januari 9.00 uur, is de Jumbo aan de Kroonkampweg in Haren weer open. Na een verbouwing van enkele weken heeft deze vestiging een metamorfose ondergaan.

De eerste indruk is dat de winkel twee keer zo groot is als voorheen, maar dat is niet mogelijk, omdat er niet is aangebouwd. Verder vallen op de brede gangpaden en de uitgebreide versafdeling. Gisteravond mochten buurtgenoten en familie van medewerkers al een kijkje komen nemen. Vandaag is het publiek weer welkom en is de parkeerplaats voor de winkel weer vrij voor het winkelend publiek. Winkelmanager is Max Papo, zoon van directeur Paul Papo van Maripaan Groep, die meer Jumbo-winkels in de regio exploiteert.

Foto’s: De foto’s zijn gemaakt tijdens de preview van donderdagavond.

 

8 reacties

de ruiter zegt:

Heel jammer betaald parkeren.
Zelfs het 1euur.
AH en Plus 1e uur gratis.

Jeanet zegt:

Super mooi geworden blij dat die weer open is veel gemoderniseerde en oogt veel ruimer en groter ,verse sushi afdeling, veel meer keuze en uitgebreide assortiment in veel dingen mooie open frisse uitstraling… kan niet anders zeggen als prachtig mooi geworden. Dikke 10 sterren ⭐️

mona zegt:

@de ruiter. De parkeerplaats bij de Kroonkampweg is niet van meneer Jumbo maar van de gemeente. Als je het hier niet mee eens bent moet je dus bij de gemeente wezen en niet op dit platform. Je kunt moeilijk van een supermarkt verwachten dat hij jou parkeerkosten betaalt. Dat is m.i. de omgekeerde wereld.

Walter zegt:

PROVICIAT
Wat een brede paden voor mensen met rollator
Of rolstoel en geen gevoel hebt dat je in de weg staat als je winkelt bij JUMBO
Mooi dat het daglicht de zaak in komt en een ruimtelijk effect geeft.
Nieuw is de hele grote sortering groente en fruit.
De kaashoek met nostalgische handkar met superieure aanbiedingen.
Nieuw is de versbar die mij even deed denken aan een cruiseboot waar je ook een versbar hebt.
Heel jammer als je toch je boodschappen doet dat je gelijk de medicijnen kunt meenemen ontbrak.
Onderschat wordt hoeveel oudere klanten hier gebruik van maakten. De ruimte voor het uitdelen
Is minimaal verbeterpuntje zou fijn zijn.
Vraag aan het flitsend management hier de klantenkring weer een plezier mee te doen!
Beetje begrip, vaker naar JUMBO zal het resultaat zijn!

Harenaar zegt:

@Mona: het is maar net hoe je het bekijkt. Albert Heijn en Aldi in Haren betalen ook de parkeerkosten voor hun klanten. Weliswaar in een andere vorm, maar het aanhouden van de ruime parkeerterreinen kost hun natuurlijk behoorlijk wat geld. In dat licht zou het niet gek zijn als Jumbo ook bij zou dragen in de parkeerkosten.

Peter zegt:

Heeft deze jumbo in het verleden niet de mogelijkheid dat je bij een bepaald bedrag je parkeerkosten retour kreeg?

Peter zegt:

De jumbo heeft de actie kennelijk weer in ere hersteld:
Boven de 25 aan boodschappen dan parkeergeld terug

Antoine zegt:

Anders dan hierboven gemeld vind ik de gangpaden helemaal niet zo breed. Als aan weerszijden een paar mensen staan, kun je er nauwelijks tussendoor. Ook hangt er een vreemde lucht rond de sushibar: niet van vis, maar eerder van frituur of zo. Het lijkt wel of de afzuiginstallatie niet goed werkt…

Wilt u reageren?




Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.


Recente berichten



Recente reacties