Kaartverkoop kinderfestival in Haren op 4 september is gestart

Nieuws:

Door: Redactie

Zaterdag 4 september is het zover; de eerste editie van Kinderfestival Haren. Het festival vindt plaats in De Hortus in Haren. Kinderfestival Haren is een vrolijk en verrassend festival vol magie en avontuur! Maak je op voor een dag vol plezier en geniet van theater, muziek en nog heel veel meer.

Het programma is gericht op kinderen van 3 tot 13 jaar. Van 13.00 uur tot 20.00 uur zijn er diverse workshops in de categorieën Kunst & Cultuur, Muziek & Theater, Sport & Bewegen en Natuur & Techniek, een aantal theatervoorstellingen en optredens. Er is ook een uitgebreid randprogramma en een ruim aanbod aan drinken en eten.

Het wordt een festival voor alle kinderen. Een feest voor gezinnen om naartoe te gaan.

De kaarten zijn vanaf nu te koop via www.kinderfestivalharen.nl. De kaarten voor kinderen kosten € 7,50 (de activiteiten zijn gratis). (Groot-)ouders/verzorgers houden zelf toezicht op hun (klein-)kinderen, voor hen is de entree € 2,50. Gezinnen met een kleine beurs kunnen gebruik maken van de Stadjerspas.

Een greep uit de activiteiten: djembe, cartoon tekenen, Victoriaanse fotostudio, bouwen met bamboe, de vreemde kwast, circus Santelli, legomuur, hoelahoepen, Duo Diesel, speurtocht, op bezoek bij de imker, strijkorkest en nog veel meer.