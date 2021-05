Karin Dunning en de kunst van het luisteren

Nieuws:

Door: Redactie

Jaarlijks voeren vrijwilligers van De Luisterlijn ongeveer 350.000 gesprekken met mensen die verlangen naar iemand die gewoon even wil luisteren naar hun verhaal. “Er is grote behoefte aan”, zegt Karin Dunning uit Haren. “Mensen die ons bellen verwachten geen actie, geen hulp en geen advies. We bieden ze een luisterend oor en een warm contact.” Karin heeft een jaar als één van de 1500 vrijwilligers gesprekken gevoerd. Nu heeft zij bij De Luisterlijn een parttime baan als trainer/begeleider.

Geen vooroordeel

Luisteren is een kunst en daarom worden vrijwilligers degelijk opgeleid. Ze moeten hun eigen vooroordeel kunnen uitzetten, maar ook de regie kunnen nemen in een gesprek. Open vragen stellen. Een gesprek kunnen afronden. Empathisch zijn. “Veel mensen bellen ons omdat ze zorg, pijn of verdriet het hoofd willen bieden. De gesprekken zijn soms heel heftig en ook vaak mooi”, zegt Karin. Ze meldde zich een jaar geleden als vrijwilliger aan, omdat ze in de corona crisis is concreets wilde betekenen voor de samenleving. Ze draaide wekelijks diensten van vier uur en soms ook in het holst van de nacht. ”Dan heb je andere gesprekken”, zegt ze. “ ‘s Nachts komt alles dichterbij en is er geen afleiding. Vaak zijn die momenten moeilijk om door te komen wanneer je worstelt met jezelf of het leven.” De Luisterlijn is een 24-uurs bedrijf.



Anoniem bellen

“Als luisteraar ga ik virtueel naast iemand zitten om het verhaal te horen. Vaak zeggen mensen: ‘Fijn dat ik even mijn verhaal aan u kwijt kon, dat lucht op’.” Volgens Dunning staat eenzaamheid in de top drie van de lijst van onderwerpen. “Je hebt soms de neiging om mensen de weg naar een oplossing te wijzen, maar dat kan voor hen heel dwingend of onaangenaam zijn. We stellen ons dus terughoudend op. Mensen zijn zelf expert als het aankomt op hun eigen leven.” De identiteit of het nummer van de beller zijn overigens goed beschermd. Bellen gebeurt absoluut anoniem.

Subsidie

Karin herinnert zich haar eerste gesprek. “Dat was iemand in paniek, die letterlijk even niet meer kon lopen van angst. Die vroeg me: ‘Wat moet ik doen?’ Aan het eind van het gesprek liep hij naar de keuken voor een glas water. Slechts even luisteren kan al kalmerend zijn.” Karin Dunning voelt zich thuis in haar nieuwe baan, omdat ze weet dat zoveel mensen baat hebben bij het luisterend oor. De Luisterlijn ontvangt geld van het Ministerie van VWS en donaties. Naast vrijwilligers werken er stafmedewerkers, die het ‘luisterbedrijf’ runnen. Behoefte aan een anoniem gesprek? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar op nummer 088-0767000. Liever niet bellen? Je kunt ook anoniem chatten. Voor meer informatie: www.deluisterlijn.nl



foto: Karin Dunning voerde vele gesprekken, ook ‘s nachts. Nu is zij trainer/begeleider geworden bij De Luisterlijn.