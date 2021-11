Kees Bouma (64) zwaait af bij cbs de Borg

Door: Redactie

Ben Matoren (1968) is benoemd tot nieuwe directeur van cbs de Borg in Haren. Hij volgt per 1 januari 2022 Kees Bouma op. Ben Matoren heeft meerdere functies in het onderwijs gedaan zoals schoolleider van de Vink te Voorschoten en IKC de Delta in Almere en was directeur-bestuurder van Vereniging PCBS het Mozaïek in Hollandscheveld.

Carlijn Molewater de la Rive Box, voorzitter van het bestuur: “Met Ben Matoren krijgt de Borg een echte onderwijsman met een scherp oog voor onderwijsvernieuwing als directeur. Zijn dienende stijl van leidinggeven en manier van omgaan met mensen passen heel goed bij de Borg. Ben is super gemotiveerd om aan de slag te gaan. Het bestuur is erg blij met zijn komst.”

De vertrekkende man

Kees Bouma (zie archieffoto) gaat met vervroegd pensioen. “Ik ben op 1 december 65 jaar en krijg pas AOW als ik 66 jaar ben. Toch heb ik besloten dat het nu een mooi moment is om te stoppen. Het is een drukke baan en ik ben zeven dagen per week met de school bezig. Ik heb wel zin om te stoppen, maar tegelijk zie ik er ook wel tegenop.” Bouma was 12 jaar schooldirecteur bij cbs De Borg. In zijn tijd groeide de school jaarlijks met ongeveer tien leerlingen en het personeelsbestand is verdubbeld. Verder heeft de school grote verbouwingen en uitbreidingen gehad onder zijn leiding. Hij zegt er ook een beetje trots op te zijn dat zijn school het predicaat Goede School (één van de 180 in ons land) heeft.

“Maar mijn persoonlijke hoogtepunt van de afgelopen jaren is toch wel de aanleg van de sportkooi bij de school, waar kinderen lekker kunnen voetballen. Ook bij regenachtig weer. Daar was in de wijk niet iedereen blij mee en ik heb me sterk gemaakt om het toch voor elkaar te krijgen. Op dat proces kijk ik met plezier terug.”

Kees Bouma blijft werken tot aan de kerstvakantie. Dan zet hij na 43 jaar fulltime onderwijs een punt achter zijn loopbaan.

