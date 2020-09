Kent u deze fietser?

Nieuws:

Door: Redactie

Dit is Martin Klinkhamer. Sommige mensen zullen in hem de razendsnelle fietser in het zwarte t-shirt herkennen, waarvan ze zich een hoedje schrikken. Met meer dan 30 km/u laveert hij zich een weg door het Harense centrum en langs de Rijksstraatweg richting Glimmen. De redactie sprak hem onlangs aan op zijn gevaarlijke fietsgedrag. Dat leverde geen ruzie op maar een goede discussie.

Klinkhamer weet dat hij snel rijdt en ook dat hij mensen irriteert. Maar hij heeft er een verhaal bij. Dat verhaal wil hij graag vertellen in Haren de Krant, die 23 september verschijnt. Kern van het betoog is dat het belang van een schoon milieu (klimaat) ruimschoots opweegt tegen de irritatie die hij veroorzaakt.

De fietser rijdt op een e-bike, die veel sneller gaat dan de toegestane 25 km/u. Hij heeft de afgelopen vier jaar 40.000 kilometer gereden en dient naar eigen zeggen het klimaat door zijn dagelijkse ritje naar het werk (tussen Anloo en Groningen, 24 kilometer) per rijwiel af te leggen. Motoragenten hebben doorgaans weinig begrip voor zijn motivatie als hij weer een rood licht negeert.