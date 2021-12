Kerststal is een bron van gezelligheid in Haren: zondag ook!

Door: Redactie

De levende kerststal is voor veel mensen een reden om even een ommetje te maken in het dorp. Het publiek verspreidde zich ook vandaag prima over de dag, zodat er geen samenscholingen waren. Kerstlichtjes, duizenden. Kerstbomen en goede kerstmuziek. Hier en daar een bekertje glühwein, oliebollen. Draaimolen met muziek. En te midden van deze dorpse bedrijvigheid hield de toren van de Dorpskerk, 800 jaar oud, trouw de wacht.

Haren in topvorm, dus. Nu alle winkels en niet-essentiële bedrijven tot 14 januari de deuren moeten sluiten, krijgt de dag van vandaag een extra lading. De laatste winkeldag van 2021! Echter, de levende kerststal zal er zondag 19 december ook nog zijn. Dat heeft het bestuur van Ondernemend Haren zojuist laten weten.



Hieronder enkele sfeerfoto’s van vandaag, gemaakt door Stella Dekker.