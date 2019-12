Kickboksen maakt kinderen weerbaar: “Borst vooruit, schouders naar achteren”

Door: Redactie

In januari begint Bibi Bakker (29) in Paterswolde met JuiceBoks. Dat wordt een veelzijdige sportschool, waarin het vooral draait om kickboksen en fitness. Maar daar is niet alles mee gezegd. Bakker wil deze sport niet zozeer als vechtsport neerzetten, maar als een mooie manier om volwassenen én kinderen weerbaarder te maken. Ze weet waar ze het over heeft, want als kind werd ze zelf gepest.

Zij groeide op in Glimmen in de jaren 90. “Op een basisschool in Glimmen was ik het mikpunt van pestgedrag”, zegt Bibi. “Ik weet niet precies meer waarom. Maar ik kon me er niet tegen verweren en was dus een gemakkelijk doelwit. Ik hapte en dat vonden kinderen leuk. Mijn ouders hebben me toen naar de andere school gedaan en daar ging het beter.” Bibi Bakker denkt dat weerbaarheid in deze tijd steeds belangrijker wordt. Pestgedrag wordt immers complexer door social media en de kinderwereld lijkt harder te worden. “Ik ga kinderen persoonlijk trainen, één op één. Ik leer ze kickboksen en dan zie je ze al snel veranderen van bang vogeltje naar een kind met zelfvertrouwen. Het is een lichamelijke en mentale uitlaatklep voor ze. Ze gaan letterlijk stevig op hun benen staan, borst vooruit en schouders naar achteren. En als ze zich eenmaal kunnen verdedigen geeft ze dat een zelfverzekerde uitstraling.”

Baan opgezegd

Het starten van haar eigen bedrijf is geen bevlieging. Bakker gaf deze lessen sinds een jaar al in de weekends in een gymzaal in Paterswolde. “Ik had een baan bij een marketingbureau en die heb ik nu opgezegd. Dit is wat ik wil. Ik vind het leuk en ook belangrijk om dit met kinderen te kunnen doen.” Haar eerste ervaring als lesgever deed Bibi op in een sportschool in Assen. Daar ontdekte ze dat ze er goed in was en dat ze het leuk vond. Zo werd een koerswijziging in haar carrière ingeluid. In haar eigen zaak zal Bibi straks ook groepslessen kickboksen en fitness verzorgen. En als extraatje biedt ze nog een assortiment gezonde en voedzame juices aan. Ze ervaart haar stap naar het ondernemerschap niet als een gok, want het afgelopen jaar heeft ze gemerkt dat er klanten genoeg zijn. Het succes dat zij in de weekends als bijverdienste boekte, zet zij wat haar betreft nu als ondernemer fulltime voort. Zie ook: www.juiceboks.nl

foto: Bibi Bakker weet wat het is om gepest te worden.