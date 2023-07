Kinderfestival Haren dit jaar op 9 september

Nieuws:

Door: Redactie

Op zaterdag 9 september, van 12:00 tot 20:00 uur, zijn alle kinderen en hun (groot-)ouders uit Haren en omgeving van harte welkom om een magische dag te beleven in de Hortus Haren. Deze nieuwe editie van het Kinderfestival Haren zit weer bomvol nieuwe activiteiten op het gebied van theater, kunst, muziek, sport, natuur en techniek.

Kinderen kunnen van een van de theatervoorstellingen, ze gaan op natuursafari met boswachter Marijn, doen een dansje met Koper en Co of knutsel een takkenbeest. Het Groninger Museum is er ook met hun minimuseum op wielen. Kortom: Er is van alles te beleven, te zien, te doen en … te proeven. Want op het horecaveld kun je even uitrusten met wat lekkers te eten en te drinken. Kinderen kunnen op de website een vlaggetje printen en zelf versieren. Op zaterdag 9 september hangen zij deze aan de vlaggenlijn op het festivalterrein.

Voor het programma en kaarten ga naar de website van https:// kinderfestivalharen.nl/