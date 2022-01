Kinderopvang breidt uit met BSO in centrum Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Vandaag reden voor een feestje bij de pas gestarte kinderopvang Villa Kiekeboe in de Hortuslaan te Haren. Daar wordt vandaag met ballonnen en oliebollen gevierd dat per 1 januari gestart kan worden met de buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen van 0-7 jaar oud. De naam van de BSO is Het Kraaienest.

Villa Kiekeboe was dit najaar een nieuwkomer op de kinderopvang-markt in Haren. Aan de Hortuslaan vond men een onderkomen achter ’t Gorechthuis. Aan kinderopvang in Haren is al een grote behoefte en dat geldt ook voor BSO.

Meer informatie: www.villakiekeboe.nl