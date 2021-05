Kinderopvang Pido in andere handen

Nieuws:

Door: Redactie

Vanaf 1 juni 2021 horen de locaties van Pido Kinderopvang aan de Kroonkampweg en Oosterweg in Haren bij Smallsteps kinderopvang. Janine Drenth, de nieuwe locatiemanager van de twee kinderopvanglocaties, is blij met deze uitbreiding van de dienstverlening in deze regio.

“Ook bij Smallsteps kinderopvang staat het creëren van een veilige, vertrouwde en fijne plek voor kinderen om te spelen, ontdekken en ontwikkelen voorop. Ik ben dan ook erg blij dat ik vanaf nu hieraan kan bijdragen bij de kinderopvang in Haren en heet de kinderen en ouders van harte welkom.”

Janine en haar pedagogisch team maken dinsdagochtend 1 juni graag persoonlijk kennis met ouders, verzorgers en andere belangstellenden, onder het genot van een kopje koffie, thee en wat lekkers, verzorgd en geserveerd door Bistro Heerlijk uit Haren. Ook aan het einde van de dag is er nog een mogelijkheid om langs te komen bij de kinderopvanglocaties aan de Kroonkampweg en Oosterweg en krijgen de kinderen bakjes fruit uitgedeeld.

Natuurlijk houden de medewerkers zich aan de coronamaatregelen van het RIVM en vragen zij ouders, verzorgers en belangstellenden om bij hun bezoek 1,5 meter afstand van elkaar te houden en bij verkoudheidsklachten thuis te blijven.

Jeanet Mulder, oprichter van Pido, neemt na tientallen jaren afscheid van haar geesteskind.