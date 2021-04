Kleding inzamelen voor kledingbank Maxima kan tijdelijk bij Shared Spaces Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Shared Spaces Haren, gevestigd in de voormalige ABN Amrobank in Haren, verbindt de samenleving. Deze keer zet men zich in voor kledingbank Maxima. U kunt de komende tijd uw kleding inleveren bij Shared Spaces.

Frank Nieuwenhuis van Shared Spaces: “Wij verzamelen met de Stichting Shared Spaces de komende tijd kleding in voor kledingbank Maxima Stad. Zij hebben een kledingwinkel zonder pinpas. De mensen die bij de voedselbank mogen komen, mogen ook bij Kledingbank Maxima komen om kleding uit te zoeken. Voor dit prachtige doel willen wij zoveel mogelijk kleding verzamelen. Het gaat om kleding en accessoires. Het moet nog goed zijn. Het zou bij wijze van spreken zo in een kledingwinkel verkocht moeten kunnen worden.”

U kunt kleding inleveren op:

Maandagmiddag tussen 14.00 en 17.00 uur

Donderdagochtend tussen 9.00 en 13.00 uur

Zaterdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur