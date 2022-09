Kledingbeurs voor vluchtelingen uit Oekraïne: locatie Nesciohotel Haren

Door: Redactie

Willemijn Kemp uit Haren zet samen met anderen al een tijd haar schouders onder de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Ze meldt ons nu dat er op 1 oktober een kledingbeurs wordt georganiseerd, om deze vluchtelingen het winterseizoen door te helpen.

De Sociale Brigade (officieuze naam van de vrijwilligers) zet de beurs op in het Nesciohotel aan de Emmalaan in Haren. Ze werken samen met Oekraïners en de gemeente. Kemp zegt dat de beurs niet alleen ten goede komt aan Oekraïners, maar aan alle vluchtelingen in Haren die kleding nodig hebben.

Wie wil kleding doneren?

Men zoekt winter-, herfst- en regenkleding voor vrouwen, mannen en pubers. Vooral ook warme schoenen, laarzen en paraplu’s zijn welkom.

Waar kunt u spullen inleveren?

Dat kan tot 30 september bij de garagebox hoek Bollandweg/Hemsterhuislaan. Of melden op Hemsterhuislaan 27. Graag op het pakket schrijven wat er in zit (met de maat en voor welke leeftijd het is bedoeld). Dat maakt het sorteren makkelijker. Willemijn wijst erop dat kapotte kleding niet kan worden ingeleverd.

En dan geld

Wie kleding komt inbrengen kan tevens geld doneren voor de Sociale Brigade, die het geld besteedt aan de vluchtelingen uit Oekraïne. Meer info? Stuur een app naar de Sociale Brigade 06-43092773.