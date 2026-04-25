Circus op 2 en 3 mei op Camping De Kleine Wereld in Onnen

Vanaf april tot en met september reist Circus Snor weer door het land met een gloednieuwe familievoorstelling: Unboxed. In een kleine circustent, op de mooiste plekken van Nederland, nodigt het circus jong en oud uit om zich te laten verwonderen. Verwacht een vrolijke, snelle en humoristische show waarin één mysterieuze kist centraal staat. Op 2 en 3 mei staat het circus bij Camping de Kleine Wereld.

Een kist vol verrassingen

In Unboxed fungeert een grote kist als het kloppend hart van de voorstelling. Een grote mysterieuze kist staat centraal: daaruit verschijnen onverwachte acts, absurde situaties en indrukwekkende acrobatische toeren. Magisch, een tikje mysterieus, maar altijd met een flinke dosis humor. Circus Snor werkt met een kleine groep artiesten, maar op hoog niveau. Van dynamische acrobatiek tot luchtwerk en jongleren: de show is tastbaar en verrast van begin tot eind. Zonder dieren, maar mét lef, vakmanschap en een dikke knipoog.

Hoewel kinderen de hoofdgasten zijn, is Circus Snor allesbehalve kinderachtig. De voorstelling is zo gemaakt dat ook ouders, grootouders en andere ‘oude kinderen’ zich geen moment vervelen. De nostalgische uitstraling roept herinneringen op aan vroeger, terwijl het tempo, de humor en de acts helemaal van nu zijn.

zaterdag 2 mei en zondag 3 mei om 11.00 uur en 15:00 uur. Circus Snor optreden in Onnen bij Camping de Kleine Wereld – Dorpsweg 67a, 9755 PB Onnen

Foto: By Lisette