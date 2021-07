Klopt het snoeibeleid van de gemeente? Kritische vragen van een Harenaar en inhoudelijk antwoord van de gemeente

Door: Redactie

Harenaar en natuurliefhebber Ronald Pieters zag in mei met lede ogen aan hoe medewerkers van het bedrijf Quercus bomen snoeiden langs het zandpad van de Lutsborgsweg (foto).

Hij zegt:”Snoeien hoor je in de winter te doen als de boomsappen stilstaan en om insecten te sparen die gebruik maken van deze bomen.” Pieters heeft de snoeiers aangesproken en kreeg te horen dat de bomen eerst grondig zijn geïnspecteerd op nesten van vogels. Hij denkt echter dat broedsels van insecten daarbij niet worden bekeken. Pieters vindt het een slechte zaak, omdat de biotoop rond deze bomen ernstig wordt beschadigd. “Ik vind het bizar en ook een voorbeeld van de manier waarop de gemeente werkt. Ze zouden toch een voorbeeldfunctie moeten hebben: niet snoeien in het voorjaar. Dat scheelt ook nog eens kosten?” Onder de foto de reactie van Quercus.





Reactie van Heerko Kloosterhuis van Quercus, mede namens de gemeente

Dat het beter zou zijn voor bomen ze in de winter te snoeien is een misverstand. Waarom men dit vaak denkt komt eigenlijk nog vanuit een periode dat boombeheerders veelal zelf de bomen nog snoeide. Dit gebeurde dan vanaf het moment dat alle andere werkzaamheden zoals onkruid wieden, schoffelen, hagen knippen, grasmaaien enzovoort klaar waren. Als er verder niets meer groeide en bloeide kreeg men tijd om de bomen aan te pakken, de wintermaanden dus. Dat er geen blad aan de bomen zat was een bijkomend voordeel, veel minder volume om op te ruimen.

Inmiddels snoeien we jaarrond. Daarbij weten we dat de wond overgroeiing beter is wanneer de boom niet in een ‘winterslaap’ is maar actief in blad staat. De kans op infecties is veel kleiner, schimmels maken minder kans wanneer de sapstromen in beweging zijn. Is snoeien in de winter dan verkeerd? Nee, in de winter kan er rustig worden gesnoeid. Wel is van belang te weten tot welke dikte takken je af kan zagen en in welke hoek je een tak afzaagt. Te dik, te schuin of te vlak is niet goed voor de boom. Kortom, bomen snoeien is precisie werk, we noemen onszelf niet voor niets experts want dat zijn we.

Wat ook zeker van belang is, zijn de planten en de dieren die leven in en rond bomen. Wij weten als boomverzorgers erg veel van de planten en de dieren, het is een onlosmakelijk onderdeel van ons vak. We zijn zo opgeleid dat we precies weten wat wel en wat niet goed is voor de planten en dieren. Iedere dag wordt er dus ook een nauwkeurige check gedaan van de boom en haar omgeving. Als we beschermde planten en dieren tegenkomen en we kunnen er niet “omheen werken” zonder te verstoren wordt de boom overgeslagen en komen we terug wanneer het wel kan…