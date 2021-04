Koningsdag 2021 in Haren wordt anders dan anders

Door: Redactie

Door Henk Heikema van der Kloet, Oranjevereniging Haren

De vlag gaat uit en de klokken luiden op Koningsdag. Haren kan niet echt uitpakken op 27 april voor de verjaardag van ZKH Koning Willem Alexander, maar toch staat er wat te gebeuren. Vanwege coronamaatregelen gaan kermis en vrijmarkt niet door, die houden we tegoed voor de volgende keer.

Wel gaat Joris ten Have met zijn draaiorgel feestelijke muziek laten horen. Hij maakt een rondje door het dorp: vanaf kwart over tien bij Zonnehof en Maarwold, daarna naar Westerholm en rond half één staat het draaiorgel op het Anjerplein; via het centrum wordt het draaiorgelconcert om drie uur afgesloten bij de Dilgt.

Natuurlijk maken de schoolkinderen – met kans op een prijs – weer tekeningen die vanaf 24 april in een etalage in het dorp te zien zullen zijn. Op de website van de Oranjevereniging zijn de winnaars te zien.

Meer weten?

Wil je meer weten of de Oranjevereniging Haren steunen, kijk dan op www.oranjeverenigingharen.nl of volg ons op Facebook @koningsdagharen. Houd je aan de cortonamaatregelen als je op pad gaat!