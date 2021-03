Koolmezen gaan eikenprocessierups bestrijden dankzij project Groene Parel

Door: Redactie

Komende week gaan inwoners van Oosterhaar, Glimmen, Onnen en Noordlaren nestkasten ophangen aan eikenbomen. Dit is één van de projecten van het ideeënproject de Groene Parel van de gemeente Groningen. Zaterdag jl. uur hing wethouder Philip Broeksma samen met een aantal jongeren de eerste mezenkastjes op in Oosterhaar.



Een medewerker van de Mikkelhost, Jan Hendrik Jansen, heeft het idee ‘De koolmees’ ingediend bij het project de Groene Parel. Een soortgelijk plan is ingediend door de heer Mulder uit Glimmen. Deze twee partijen hebben hun ideeën om nestkasten te maken samengevoegd. Medewerkers van de Mikkelhorst hebben vervolgend de mezenkasten gebouwd. Bewonersverenigingen (Oosterhaar, Glimmen, Onnen en Noordlaren) en duurzaamheidsplatforms (Energiek Maarwold en Duurzaam Glimmen) organiseren de acties om de koolmezenkasten samen met bewoners op te hangen in de openbare ruimte van de wijken en dorpen. De nestkasten zijn specifiek gemaakt voor koolmezen, die als een natuurlijk bestrijdingsmiddel de eikenprocessierups eten.

Foto: Philip Broeksma en Aranka (op de ladder) die mocht meehelpen met ophangen.