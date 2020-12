Opinie: Koop alleen bij winkels in de buurt.

Nieuws:

Door: Redactie

Een dorp zonder winkels is dood. Een stad zonder winkels is een spookstad. Winkels bepalen ook de leefbaarheid van Haren, we kunnen eigenlijk niet zonder.

Het is een morele plicht van iedereen die zijn dorp liefheeft, om zijn geld zoveel mogelijk in eigen dorp te besteden, vind ik. Wie dat vandaag niet doet, investeert feitelijk in leegstand van morgen. Wie wil dat nou op zijn geweten hebben?

Als je Haren waardeert om de aanwezigheid van het gezellige winkelhart, moet je nu niet je toevlucht zoeken in anonieme webshops. Die zijn bovendien vaak ook nog in handen van buitenlandse concerns zonder eigen gezicht, die lokaal ondernemerschap ondermijnen.

Wacht liever met kopen tot de winkels weer open kunnen. Zorg dat vooral de lokale middenstand van uw opgespaarde geld profiteert.

Wees loyaal, koop lokaal.

Hein Bloemink

redactie