Kortsluiting in schuur bij VWDTP: brand

Door: Redactie

Vrijdag rond 14.30 uur rukten de brandweerkorpsen Haren en Eelde uit naar het clubhuis van zeilvereniging VWDTP aan de Meerweg in Haren.

Bij aankomst was er niet veel meer aan de hand, maar er had wél een buitenbrandje gewoed tegen een deur. De oorzaak van de brand was kortsluiting in de bekabeling in een schuur. Het vuur is door omstanders gedoofd en de brandweer kon volstaan met een nacontrole.

Foto: Ruben Huisman 112 Groningen / Haren de Krant