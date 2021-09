Kun je dromen omzetten naar inzicht? Deze Harense denkt van wel.

Nieuws:

Als we slapen wordt ons hoofd soms een bioscoop, waar wonderlijke films worden vertoond. Romantische films soms, maar ook griezelfilms. Volgens Myra Wortman uit Haren zijn we zelf producent en regisseur. Alles wat we dromen komt uit onszelf. Wortman: “Dromen vertellen je dingen over jezelf, die je (als je wakker bent) vaak niet eens weet.”

In haar praktijk De Ontwikkeling aan de Grootslaan in Haren luistert Myra Wortman naar de dromen van haar cliënten en gaat daarover in gesprek. “Ik laat de mensen soms heel concreet situaties uit hun dromen naspelen voor extra beleving”, zegt ze. “We bespreken de situatie en bijna ongemerkt geven de dromers zélf aanknopingspunten om de dromen te duiden. Angsten worden dan opeens duidelijk, maar ook twijfels, frustraties en boosheid.” Volgens Wortman zitten dromen vol informatie, maar die moet je dan wel kunnen lezen en duiden.

Metaforen en symbolen

“Als iemand vaak droomt over een zwerver, dan kan die zwerver een metafoor zijn voor een dieper verlangen naar vrijheid en ongebondenheid”, zegt Myra. “Misschien droom je van hem als een ongewassen en vieze man, maar dat staat symbool voor je frustraties over je eigen verlangens. Je zit misschien vast in een baan of in een relatie.” Het vertalen van dromen naar inzichten heeft een doel. Myra: “Het kan mensen helpen om situaties te veranderen. Misschien maken ze andere keuzes zodra ze de boodschap van de droom hebben begrepen. In het voorbeeld van de zwerver: misschien gaat men toch maar niet solliciteren naar die vaste baan.”

Stem

De Harense deed HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, maar merkte dat er weinig aandacht was voor het lichaam, dat in haar ogen vaak signalen afgeeft die niet worden begrepen. Daarom volgde ze ook opleidingen bij Itip (School voor Leven en Werk). In alle opzichten is zij geïnteresseerd in de stem van de mens. Vaak de innerlijke stem, maar ook heel concreet: de stem waarmee wij kunnen spreken en zingen. Het kan geen toeval zijn, dat zij ook zangeres was van de Groningse rock band Kill Your Darlings en nu van de band Bezerk. Zie: www.deontwikkeling.com