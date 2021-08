Kunst- en cultuurmarkt 28 augustus

Door: Redactie

Zaterdag 28 augustus wordt een goede traditie voortgezet. Rond de Dorpskerk wordt dan het startschot gegeven van het Harense cultureel seizoen met de Kunst- en Cultuurmarkt. Kleiner van opzet dan in vroeger tijden, maar het belooft toch een mooi dorpsevenement te worden. De markt vindt plaats op 28 augustus van 11.00-16.00 uur. Er zijn beeldend kunstenaars aanwezig, omlijst met attracties, zoals een sneltekenaar en kinderactiviteiten (draaimolen, pipowagen van De Mikkelhorst).

Het Centrum voor Kunst en Cultuur (CKC) houdt open dag. En van 14.00 tot 15.30 uur wordt er door de Commissie Letteren van de CRH een wandeling “Haren verbeeld” georganiseerd langs plaatsen en gedichten uit de gelijknamige bundel. Deelname is gratis, aanmelding verplicht. Zie hiervoor de website www.geboektinharen.com of www.deagendavanharen.nl. Op die websites vindt u ook informatie over andere activiteiten, zoals “Broodje met…Maria Koijck” (26 augustus 12.00u, €7.00) en een film plus inleiding (27 augustus 19.30u, gratis).



Op de foto: Kunstmarkt uit voorgaande jaren (archief Haren de Krant).