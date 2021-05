Kunstwerk Raadhuisplein genomineerd voor Kunst op Straat 2021

Door: Redactie

Het kunstwerk ‘De Bron’ op het Raadhuisplein is één van de 10 genomineerden voor de Kunst op Straat prijs 2021.

Een wedstrijd die Kunstpunt Groningen (voorheen CBK Groningen) jaarlijks organiseert tijdens de Kunst op Straat week. De genomineerden worden voorzien van een grote ‘rozet’ en omwonenden worden betrokken bij het kunstwerk middels een interview dat online komt te staan. En natuurlijk mag er gestemd worden. Informatie hierover staat binnenkort op de site van Kunstpunt. https://www.kunstpuntgroningen.nl/

Vandaag zijn de Kunst op Straatweken gestart. Tijdens de Kunst op Straatweken zet Kunstpunt Groningen de bijna 600 kunstwerken op straten, pleinen en gevels in de spotlight. Groningers kunnen zelf ook kunst in het zonnetje zetten door hun stem te laten horen voor een van de tien genomineerde kunstwerken voor de Kunst op Straatprijs. Dat kan via www.kunstopstraatprijs.nl. Daarnaast organiseert Kunstpunt een fotowedstrijd voor jongeren. Zij worden uitgedaagd een foto te maken van een ontmoeting bij een kunstwerk op straat. De winnaar krijgt een polaroid camera.

Kunst op Straatprijs

Het thema van de Kunst op Straatprijs 2021 is ‘ontmoeting’. Binnen dit thema zijn 10 kunstwerken uit de gemeente Groningen genomineerd: Figuurtoren van Elisabet Stienstra, Farsi Largo/ Making Space van Janet Mullarney, De Bron van Jon Gardella, Wereldplek van Michiel Kluiters, Straatkamers van Lena van der Wal, Krullend Lint van Maaike Bokma, Park Meerstad van Jeroen Doorenweerd en Mathijs Dijkstra, De Ring van Vinkhuizen van Jean Bernard Koeman, Stad en Lande van Nicolaas Dings, KAPKAR/ CHD-2P2 Proathoes van Frank Havermans. De kunstwerken zijn te herkennen aan grote rozetten waarmee ze tijdens de Kunst op Straatweken zijn gemarkeerd. Stemmen kan t/m 11 juni via www.kunstopstraatprijs.nl. Het winnende kunstwerk wordt tijdens de laatste week van de Kunst op Straatweken bekendgemaakt.

Fotowedstrijd

Speciaal voor jongeren tussen 12-18 jaar heeft Kunstpunt een creatieve uitdaging: maak een foto bij een kunstwerk op straat waarin het thema ‘ontmoeten’ naar voren komt. Deelnemers kunnen t/m 11 juni hun bijdrage insturen naar info@kunstpuntgroningen.nl De maker van de mooiste en origineelste foto wint een polaroid camera.

Genomineerde kunstwerken

Figuurtoren – Elisabet Stienstra | Piet Fransenlaan

Op de plek waar vroeger het FC Groningen stadion stond, staat nu een acht meter hoog beeld van graniet. Kunstenaar Elisabet Stienstra heeft er het magische voetbalgetal 11 in verwerkt. Je ziet 11 opgestapelde mensfiguren. En het getal verwijst ook naar de stedenbouwkundige geschiedenis van de Oosterparkwijk, architect J.P. Berlage ging vaak uit van een maateenheid van 11 cm. De Figuurtoren is het jongste genomineerde beeld, in 2019 werd het onthuld.

Farsi largo/ Making Space – Janet Mullarney | Waagplein

Als je op het Waagplein naar boven kijkt, zie je daar twee zwevende figuren. De man reikt naar de vrouw. De vrouw zit vast in de gevel en lijkt zich los te willen maken. De metalen draden symboliseren de communicatie tussen de figuren. Kunstenaar Janet Mullarney werd geïnspireerd door de plek, waar mensen langslopen of even stoppen om een praatje te maken.

De Bron – Jon Gardella | Raadhuisplein Haren

Bewoners en winkelbezoekers in Haren kennen hem goed, de bronzen fontein. Sinds 1997 staat hij op het Raadhuisplein. In de ovale waterbron zie je een golf die in een spiraal omhoog gaat en versmelt met de figuren bovenaan. De monumentale beelden van kunstenaar Jon Gardella sieren parken en steden door heel Nederland.

Wereldplek – Michiel Kluiters | Schoolplein de Kluiverboom en het Alfa college

Drie enorme krukken en twaalf kleinere krukken staan op het schoolplein bij de Kluiverboom en het Alfa college. Het interactieve kunstwerk Wereldplek van Michiel Kluiters werd 10 jaar geleden gerealiseerd en is nog steeds een uitnodigende ontmoetingsplek voor leerlingen. De grote krukken hebben WIFI hotspots en speakers. Leerlingen kunnen de functie van de kruk zelf beïnvloeden.

Straatkamers – Lena van der Wal | Corpus den Hoorn

Drie kleine huiskamers. Compleet met lampen, bank en tafel. Als je goed kijkt, zie je zelfs sloffen liggen. Aan de zuidwestrand in de wijk Corpus den Hoorn vind je echte Straatkamers. Kunstenaar Lena van der Wal vertelt: “Met mijn kunstwerk wilde ik huiselijke ontmoetingsplekken creëren zodat buurtbewoners op straat bij elkaar op visite kunnen gaan.”

Krullend Lint – Maaike Bokma | Selwerderhof

Een vrolijk werk op een droevige plek. Bij het kindergrafveld op begraafplaats Selwerderhof staat het kunstwerk Krullend Lint van Maaike Bokma. Een lint wordt gebruikt om cadeautjes te verpakken maar ook voor de tekst op rouwkransen. Een schril contrast dat ook in de functie is te zien. Want terwijl ouders rouwen bij het graf van hun overleden kind, kunnen andere kinderen bij dit kunstwerk spelen.

Park Meerstad – Jeroen Doorenweerd en Mathijs Dijkstra | Meerstad

Kunst en natuur komen samen in Meerstad. Met ongeveer 10 hectare is het park het grootste openbare landkunstproject van Nederland. Én het is het eerste Nederlandse openbare park dat in samenwerking met een beeldend kunstenaar is ontworpen. Het heuvelachtige park met dwars daardoorheen een kaarsrecht betonnen fietspad is een natuurlijke tegenhanger voor de groene en waterrijke omgeving van Meerstad.

De Ring van Vinkhuizen – Jean Bernard Koeman | Diamantpark

De Ring van Vinkhuizen is een klein soort Colosseum gemaakt van vangrails. En het is niet alleen om naar te kijken, je kunt er ook in zitten! Het is een plek waar je even tot rust kunt komen of even bij kunt kletsen. Kunstenaar Jean Bernard Koeman ziet het kunstwerk als een uitgaansplek op een zwoele zomeravond of als een uitkijkpost om de buurt te overzien.

Stad en Lande – Nicolaas Dings | Garmerwolde

Het Noord-Groningse landschap was een belangrijke inspiratie voor kunstenaar Nicolaas Dings. In Stad en Lande legt hij de verbinding tussen stad en platteland. Symboliek speelt een grote rol. De haas met schep staat voor het moderne agrarische landschap. De bol verwijst naar de economie en de hond stelt waakzaamheid voor. De kunstenaar maakte het kunstwerk in overleg met de inwoners van Garmerwolde.

KAPKAR/ CHD-2P2 Proathoes – Frank Havermans | Hoornsedijk

Het lijkt wel een stuurhut van een schip. Aan de Hoornsedijk langs het Noord-Willemskanaal kunnen bewoners, Pieterpadwandelaars en andere voorbijgangers bij dit kunstwerk even uitrusten en genieten van het uitzicht. Kunstenaar Frank Havermans vertelt erover: “Praathuizen zijn in de loop der tijd langzaam verdwenen. Toch is even een praatje maken met onbekenden naast onze moderne communicatietechnieken een oerbehoefte die nooit zal verdwijnen. Met dit praathuisje probeer ik de traditie te herstellen.”