Kwekerij Hoge Hereweg verkocht. En nu?

Door: Redactie

De voormalige kwekerij met Op dit moment) maisveld aan het begin van de Hoge Hereweg in Glimmen is onlangs aangekocht door drie bevriende stellen uit Haren.

Ze hebben zich in een brief aan de direct omwonenden voorgesteld en daarbij laten weten dat ze op (lange) termijn hier hun woningen willen gaan bouwen. Wonen kan op deze plek niet, want het bestemmingsplan laat dat niet toe. Maar enkele omwonenden zijn er niet gerust op. Zij zijn al vele jaren alert en hebben ooit zelf geprobeerd de percelen gezamenlijk aan te kopen om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. Aankoop is de Harenaars nu dus wél gelukt en hun intentie is duidelijk. Concreet zijn de plannen volgens hen nog allerminst en het lijkt eerder een strategische aankoop om daarna met geduld toe te werken naar een bouwvergunning. Eén van de omwonenden noemt de brief een charmeoffensief. De Stichting Landelijk Gebied Haren heeft hen bij monde van Jan Wittenberg laten weten dat ze zich geen zorgen hoeven maken. Bouwen is in dit gebied absoluut onmogelijk, omdat de Provinciale Omgevingsverordening dit niet toestaat. Hij vindt die garantie hard genoeg. De nieuwe eigenaren stellen in hun brief dat ze het perceel willen gaan gebruiken met respect voor natuur en landschap.

Over het perceel

Het perceel staat lokaal bekend als het Wolvenbos. Het is grotendeels overwoekerd door coniferen, die nooit werden gerooid doordat de kweker tientallen jaren geleden een ongeval had en met dit werk moest stoppen. Het bos werd speelgebied voor kinderen en vorig jaar bouwde de jeugd uit Glimmen er een alternatief jeugdhonk. In hun brief zeggen de nieuwe eigenaren dat ze inmiddels een opschoonactie hebben gehouden en dat daarbij veel troep is opgeruimd.