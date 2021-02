Lachende gezichten om de bewegende hartjes van Haren

Door: Redactie

Ondernemend Haren had zaterdag met de hand over het hart gestreken en twee levensgrote harten de straat op laten gaan om passanten in het centrum en op het Anjerplein een hart onder de riem te steken. Nu ja, eigenlijk reikten ze rozen uit.

Naar verluidt is het Valentijn-gebaar door veel mensen gewaardeerd. Eén van de voorbijgangers was zelfs enigszins geëmotioneerd, omdat dit lichtvoetige en liefdevolle gebaar zo onverwachts kwam. Juist van winkeliers, die zelf wel een opkikker kunnen gebruiken.