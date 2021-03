Landgoederen in Haren worden hersteld

Nieuws:

Door: Redactie

Landschapsbeheer Groningen gaat drie landgoederen in onze gemeente herstellen: de oude Mikkelhorst in Haren, het Quintusbos in Glimmen en Landgoed Groenestein in Groningen. De landgoederen worden beter zichtbaar en de gebieden aantrekkelijker voor recreatie. Op basis van bestaande plannen wordt ook gekeken naar herstel van het groen.

Landgoed de Oude Mikkelhorst in Haren is rond 1640 ontstaan. Hier wordt de singel onderhouden, oude landschapselementen worden hersteld en er komen nieuwe planten bij.

Het Quintusbos in Glimmen is oorspronkelijk onderdeel van het Huis te Glimmen. Staatsbosbeheer onderhoudt het bos. In het Quintusbos worden oude landschapselementen, waaronder de laanstructuren, hersteld. Ook komt er een vleermuizenonderzoek.