Let op: fietsendieven actief in Haren

Door: Redactie

Brutale fietsendieven hebben het voorzien op e-bikes in Haren. Ook in het centrum van het dorp Haren staan ze niet veilig. Er zijn gevallen bekend van mensen die hun fiets even parkeerden voor een winkel en daarna een lege plek aantroffen.

Roel Kruijer, wijkagent van politie, zegt: “Het zijn opvallend veel meldingen. De fietsen worden weggenomen terwijl ze op slot staan. We hebben daarom het vermoeden dat ze in een busje worden geladen.” Kruijer adviseert een hangslot, waarmee de fiets aan b.v. een verkeersbord vastgemaakt kan worden.

Ziet u een verdachte situatie die hiermee te maken kan hebben? Bel 0900-8844 (politie).