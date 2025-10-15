De krant die je leest van A tot Z
Donderdag 16 oktober, 2025
woensdag 15 oktober 2025

Nieuws:

Leuke bijverdienste bij Haren de Krant

Door: Redactie

Oproep!

Haren de Krant zoekt per direct een plek waar onze bezorgers iedere maand hun kranten kunnen oppikken. Leuke bijverdienste voor u?

*Adres in Haren centrum of omgeving Middelhorsterweg.
*Afdak of berging van plm. 4 x 5 m. (droog)
*Ongeveer 1 uur werk om 30 routes af te tellen.
*1 x per maand (niet in juli)
*Bezorgers halen kranten op: di t/m vr
*Prima vergoeding

Interesse? Mail: redactie@harendekrant.nl of bel 06-53729366 (ook app)

