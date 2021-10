Leuke vacature in Haren: PM’ers voor Kinderdagverblijf en onze BSO in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Advertentie:

Wij zoeken PM’ers voor ons Kinderdagverblijf en onze BSO in Haren

Villa Kiekeboe BV biedt dagopvang voor kinderen van 0 t/m 4 jaar in een vertrouwde en veilige omgeving. Daarnaast starten wij per 1 januari 2022 met een BSO. Wij bieden jou de mogelijkheid om samen met ons te groeien naar een mooie toekomst! Wij hebben oog voor ieder kind, maar ook voor iedere medewerker.

Ons motto is dan ook, samen kunnen we het doen!

Kom jij werken bij ons kinderdagverblijf en BSO in Haren? Ben jij die pedagogisch medewerker die hart heeft voor kinderen en ze een veilige basis wil geven? Ga jij snottebellen en vieze luiers niet uit de weg en draag jij zorg voor de groep?



Dit ben jij!

Een enthousiasteling met een proactieve houding.

Jij hebt een diploma waarmee je jezelf kwalificeert voor de functie pedagogisch medewerker voor dagopvang volgens de CAO Kinderopvang, zoals SPW 3/4 (MBO), HBO Pedagogiek of PABO.

Jij beschikt over goede communicatieve vaardigheden en kan zowel zelfstandig als in een team functioneren.

Je beschikt over de vereiste certificering IKK voor het werken op de babygroep. Dit is een pre.

VVE-certificaat en kwalificatie taaleis 3F voor voorschoolse educatie is een pré.



Wat we jou bieden

Een salaris dat matcht met jouw ervaring en kennis.

Opleidingsmogelijkheden, afhankelijk van jouw en onze behoefte.

Contract voor 16-20 uur.

Een unieke werksfeer waarin teamwork en collegialiteit centraal staat.

Vrijheid en verantwoordelijkheid in een platte organisatie.

Voldoende doorgroeimogelijkheden.

Pensioenregeling (leuk voor later).

Word ook een Kiekeboeër!

Ben je enthousiast geworden? Leuk! Neem dan contact op met onze recruiter Anuschka via info@villakiekeboe.nl of bel 06-46630194.

Team Villa Kiekeboe BV