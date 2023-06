Lezing en boekpresentatie bij Boomker: 25 juni en 7 juli

Nieuws:

Door: Redactie

Boekhandel Boomker heeft journaliste Geke van der Wal gevraagd om op 25 juni te komen vertellen over jurist Guus Belinfante. Voorts komt schrijfster Marijke Verhoeven op 7 juli over haar nieuwste thriller vertellen, ook bij Boomker.

Zondagmiddag 25 juni komt journaliste Geke van der Wal vertellen over jurist Guus Belinfante (1911-2000). Dit naar aanleiding van haar recent verschenen en lovend ontvangen biografie van hem, In plaats van woede. Guus Belinfante was een vooruitstrevend jurist, tv-rechter en begaafd docent. In het protestjaar 1968 werd hij rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam, maar bleek niet opgewassen tegen de rebellerende studenten. Ontgoocheld verliet hij het toneel, waarna diep weggestopte oorlogsherinneringen loskwamen. Later keerde Belinfante terug in het openbare leven met een toonaangevende studie over de naoorlogse berechting van politieke delinquenten: In plaats van bijltjesdag.

Geke van der Wal werkte voor de Volkskrant en De Groene Amsterdammer, en nam als freelancer voor verschillende kranten en opiniebladen lange interviews af met politici en schrijvers. Ook was ze tot begin 2014 directeur van het Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten. In 2016 verscheen van haar hand Rob van Gennep – Uitgever van links Nederland.

De bijeenkomst begint om 15.00 uur, de entree is gratis, maar wel graag van tevoren aanmelden via geboektinharen.com.



Foto door: Jelmer de Haas

Streekgenote Marijke Verhoeven (Groningen 1967) presenteert haar nieuwste boek De regels van het spel vrijdag 7 juli bij Boomker Boeken. In deze thriller vol spanning, sensuele romantiek en een vleugje humor, staan drie vrouwen centraal die op de een of andere manier allen zijn verbonden aan de organisatie van een ABBA-benefietconcert. Lukt het hen om boven zichzelf uit te stijgen of wordt het concert van het jaar hun Waterloo? Verhoeven zal 7 juli een tipje van de sluier oplichten en haar boeken signeren. Om de presentatie extra luister bij te zetten is er een ABBA-quiz en worden er Zweedse hapjes geserveerd. De presentatie begint om 16.30 uur en duurt tot 17.00 uur. U kunt erbij zijn! Gratis en voor niets! Wel graag van tevoren aanmelden via geboektinharen.com. Boekpresentatie met ABBA-quiz. Er klinkt natuurlijk ook ABBA muziek.