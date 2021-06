Liefhebbers gezocht voor oude jaargangen Haren de Krant

Nieuws:

Door: Redactie

Een trouwe lezer van Haren de Krant heeft de zolder opgeruimd en kwam stapels gave kranten tegen, de oudsten van eind jaren 90. We hebben deze voorraad ‘door elkaar’ netjes op vier stapels gelegd van ongeveer 50 kranten. Wie heeft belangstelling voor één of meer van de stapels?

De kranten geven een prachtig beeld van Haren tussen de jaren 90 en heden. Het is een feest der herkenning om er doorheen te bladeren. Wilt u ze hebben? Mail dan: redactie@harendekrant.nl

(Als u in Haren of directe omgeving woont wordt de stapel even bij u thuis bezorgd. Op=op)