Liggen hier de slachtoffers van Trimunt? – “Ik heb als kind het massagraf zelf gezien”

Door: Redactie

Jaap Bakker (1930) uit Haren was twaalf jaar toen zijn vader Gerrit Jan hem in mei 1943 meenam naar Appelbergen bij Glimmen. Die was door de bezetter belast met het bewaken van het bos en was gestuit op een massagraf. Jaap Bakker herinnert zich precies hoe hij zijn vader volgde naar die plek en dat was volgens hem niet de plek waar nu het monument staat en waar de doden jaarlijks op 3 mei worden herdacht. “Beslist niet”, zegt hij. “Het was er wel vijftig meter vandaan.”

Bakker weet precies wat zijn vader Gerrit Jan destijds meemaakte, want die heeft na zijn pensionering zijn levensverhaal nauwkeurig op schrift gezet. Met veel details. Zo beschrijft hij dat hij begin mei tijdens een inspectieronde in het bos werd staande gehouden door de Grüne Polizei in een gesloten auto. Hij werd vijandig bejegend en kreeg ondanks zijn ausweis de opdracht het bos direct te verlaten. Hij kreeg er een vervelend gevoel bij toen hij zag dat het bos door militairen was afgesloten. Wat hadden ze te verbergen?

Onder: de slachtoffers van Trimunt.