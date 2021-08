Literair wandelen 4 september

Nieuws:

In 2016 verscheen de bundel ‘Haren Verbeeld!’. Hareners lieten zich in poëzie en proza inspireren door de Harense natuur, een Harens gebouw of beeldhouwwerk. Op zaterdagmiddag 4 september is er een literaire wandeling uitgezet langs plaatsen en gedichten uit die bundel. Auteurs zullen onderweg hun eigen werk voorlezen en toelichten.

De wandeling, uitgezet door Friso Bavinck en de Commissie Letteren van de Culturele Raad Haren, start vanaf 14.00 uur bij Boekhandel Boomker aan het Raadhuisplein in Haren. Deelnemers wandelen in kleine groepjes, die met korte tussenpozen vanaf het Raadhuisplein vertrekken. Men moet zich van tevoren aanmelden. Deelname kost € 7,00, met pin te betalen direct voorafgaande aan de wandeling. Men kan zich individueel of per groepje aanmelden. Men krijgt vooraf bericht van de vertrektijd.

Voor de deelnemers is een routekaartje beschikbaar. De wandeling is ongeveer 2 kilometer en duurt inclusief de voordrachten onderweg rond anderhalf uur. Aan het eind is er voor iedere deelnemer een fraai geïllustreerde verzameling van het voorgedragen werk.

Deze Poëzie- en prozawandeling is een initiatief van de Commissie Letteren van de Culturele Raad Haren in samenwerking met het Nutsdepartement Groningen-Haren, Forumbibliotheek Haren en boekhandel Boomker.

Wandeling met ‘Haren verbeeld!’

Zaterdag 4 september, vanaf 14.00 uur. Start bij Boekhandel Boomker, Raadhuisplein 7, Haren

Entree € 7,00. Aanmelden verplicht via de link: https://www.supersaas.nl/schedule/geboekt/GEBOEKTINHAREN

De dan geldende coronamaatregelen zijn van kracht.