Luister hier naar de nieuwste aflevering: Tafel van Haren (juli)

Door: Redactie

Vandaag staat de derde aflevering van de talkshow De Tafel van Haren online. U kunt luisteren via de bekende podcastplatforms, waaronder Spotify.

In deze aflevering staan de volgende onderwerpen op de menukaart:

1.Zingen, zingen, zingen. Het koor Nova Zembla uit Haren zong zich door de lockdowns heen.

2.Wordt het te druk door nieuwbouw scholen aan de Rummerinkhof? Omwonenden zoeken het juridisch uit.

3.Sem is 15 jaar en is rolstoelgebonden. Hij zoekt een tennispartner.

De muzikale intermezzo’s zijn van Hanneke Wierenga (viool) en Vincent van Ballegooijen (fluit) van het Northern Consort.

Presentatie van de talkshow is in handen van Casper Slotboom (OOG RTV) en Hein Bloemink (Haren de Krant).

De Tafel wordt semi-live opgenomen in Shared Spaces Haren in hartje Haren.

De show duurt 53 minuten. Luister, reageer en stuur de link naar bekenden.



Hanneke Wierenga en Vincent van Ballegooijen



Casper Slotboom



Hein Bloemink