Luister hier naar De Tafel van Haren (talkshow augustus 2021)

Door: Redactie

De vierde aflevering van De Tafel van Haren is vanaf nu te beluisteren via alle bekende podcastkanalen, waaronder Spotify (ook als u geen account hebt!).

Aan de Tafel worden Harense onderwerpen besproken en daarbij worden soms stevige opinies opgediend. Zoals deze keer het ‘moorddadige snoeibeleid’ van de gemeente. Verder hoort u hoe mensen de aloude kunstmarkt van Haren weer nieuw leven willen inblazen. Voorts komt de auteur van het boek over de geschiedenis van de Hortus in Haren aan het woord en snelsonnetteur Wim Tissingh uit Haren brengt met een literaire bonbon weer de lach rond onze lippen. Muzikaal neemt troubadour Johannes van Timmeren ons mee naar de wereld van Cat Stevens en Leonard Cohen.

Presentatie van dit Harense diner is in handen van Casper Slotboom (OOG RTV) en Hein Bloemink (Haren de Krant).

Eerst even proeven? Dat kan hier:

MENU

Voorgerecht (reanimatie van de kunstmarkt in Haren) minuut 1,00

Troubadour (Morning has broken) minuut 12,00

Hoofdgerecht (‘moorddadig snoeibeleid’) minuut 15,00

Troubadour (So long Marian) minuut 32,00

Nagerecht (100 jaar Hortus te boek) minuut 39,00

Literaire bonbon (omgaan met een trauma) minuut 52,00