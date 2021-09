Mag je een mantelzorgwoning bouwen in je achtertuin?

Door: Redactie

Een interessant vraagstuk in Haren. Jan (69) en Tineke (73) Bos wonen op een ruime kavel aan de Meerweg in Haren (nabij Friescheveen) en willen graag een tijdelijke houten mantelzorgwoning in hun achtertuin bouwen.

Als dit mag gaan ze daar wonen en zal hun zoon met zijn gezin de ‘hoofdwoning’ betrekken. “Volgens ons heeft deze constructie grote voordelen”, zegt Jan Bos. “Wij kunnen straks hier blijven wonen en hoeven minder aanspraak te maken op zorg. Bovendien dragen we bij aan het oplossen van de woningnood.” Klinkt goed, maar hoe denkt de gemeente erover?

