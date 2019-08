Mannen wilden kind in auto lokken. Wees alert.

Door: Redactie

Opgepast voor mogelijke kinderlokkers in Haren. Zaterdagmiddag heeft zich rond de Ruitersteeg/’t Harde een zorgwekkend incident voorgedaan, dat goed is afgelopen. Twee mannen in een kleine zwarte auto hebben een jongetje aangesproken en geld in het vooruitzicht gesteld als hij zou instappen.

Het kind had gespeeld op het schoolplein van de Sint Nicolaasschool en was te voet op weg naar huis gegaan. De ouders hebben aangifte gedaan bij de politie. Of het hier inderdaad gaat om kinderlokkers staat niet vast, maar dit bericht mag worden gezien als een oproep om alert te zijn. Ziet u twee mannen in een kleine zwarte auto in de buurt van kinderen, wees dan waakzaam.

Oplettende buurtgenoten hebben zaterdagmiddag een stilstaande kleine zwarte auto met draaiende motor gezien in de Lutsborgweg. Het is niet duidelijk of het om dezelfde auto gaat.