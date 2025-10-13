Marco in ’t Veldt geeft lezing over zijn boek

Door: Redactie

Op donderdagavond 23 oktober is oud-redacteur van het Harener Weekblad Marco in ’t Veldt te gast in het Grand Café van Westerholm. Hij zal spreken over zijn recent verschenen boek ‘De gevaarlijke reis’

Wat begint bij een schilderij boven de haard van zijn oma, groeit uit tot een zoektocht die zo uit het tv-programma ‘Verborgen Verleden’ had kunnen komen. Journalist Marco in ’t Veldt neemt je mee achter het scheepsportret dat Jacob Spin in 1856 maakte van de schoener ‘Piet Hein.’ Met vaart en gevoel voor detail vertelt In ’t Veldt over gewone mensen die in hun keuzes en lotgevallen buitengewoon blijken. Zijn lezing is een mix van spannende geschiedenis, persoonlijke familieverhalen en verrassende inzichten. Een avond voor iedereen die houdt van geschiedenis, zeevaart, verhalen over moed en tegenslag – en van de magie die kan schuilgaan achter een enkel schilderij.

De avond is voor iedereen toegankelijk. Aanmelden kan via www.geboektinharen.com Entree € 5,00; bewoners Westerholm € 2,50; inclusief een kopje koffie of thee.