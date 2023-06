Mariska Sloot vindt het verdwijnen van bankjes in wijk Maarwold foute keuze

Nieuws:

Een bericht in Haren de Krant (juni) over ‘verdwenen zitbankjes’ rond de Harense wijk Maarwold, heeft raadslid Mariska Sloot (Stadspartij 100% voor Groningen) ertoe gebracht hierover kritische vragen te stellen aan het College van B en W.

Greet Meijer uit Haren luchtte in de krant haar hart, omdat plotseling enkele zitbanken door de gemeente waren weggehaald, terwijl die zo’n welkom rustpunt vormen op de looproute naar het centrum. Ze heeft navraag gedaan bij de gemeente en kreeg te horen dat de bankjes waarschijnlijk niet terugkomen, omdat ze te onderhoudsgevoelig zijn. Greet Meijer overweegt nu een actie op poten te zetten met buurtgenoten om de gemeente op andere gedachten te brengen. Daarbij krijgt zij nu dus bijval van de raadsfractie Stadspartij 100% voor Groningen.

In de schriftelijke vragen stelt Sloot dat de bankjes een tussenstop zijn voor ouderen in hun dagelijkse gang naar het dorp. Ze wil ook weten of het klopt dat de bankjes niet terugkomen wegens onderhoudskosten. Ze vraagt het College dit plan te heroverwegen.