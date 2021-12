Mariska Sloot’s partij heeft nieuwe naam: Stadspartij 100% voor Groningen

Nieuws:

Door: Redactie

Mariska Sloot, destijds oprichter van de lokale partij Gezond Verstand Haren en later wethouder in de Gemeente Haren, maakt in maart haar rentree in de gemeentepolitiek. Zij staat op de kieslijst van de fusiepartij Stadspartij 100% voor Groningen. Die is ontstaan na fusie van Stadspartij, 100% Groningen en de Sportpartij.

Doordat Sloot op de 3e plaats op de kieslijst staat is de kans reëel dat ze op 16 maart wordt gekozen voor de gemeenteraad. Amrut Sijbolts is lijsttrekker. De partij is klaar voor deelname aan een College. Eerder zat Mariska Sloot eventjes in de gemeenteraad van Groningen voor de Stadspartij, maar stopte wegens een gebrek aan motivatie in de stadse politiek. Die motivatie heeft zij nu hervonden.