Markante winkel in Haren sluit de deuren, een nieuw avontuur lonkt

Door: Redactie

Egon en Imma Russo gaan op 1 september hun winkel Russo Italia sluiten. De zaak bestond twintig jaar en paste perfect in het profiel van Harense winkels: kwaliteit, uniek, eigenheid. Het echtpaar stuurde kledingateliers in de omgeving van Napels (Italië) aan, zodat mensen in de Harense winkel op maat kostuums en kleding konden laten vervaardigen.

Egon (half-Italiaans) en Imma (volbloed Italiaans) zetten er een punt achter. Niet omdat de zaak niet goed zou draaien, integendeel. Klanten betreuren de voorgenomen sluiting. Het echtpaar wil een nieuw avontuur aangaan in Cambodja. In dat Aziatische land gaan zij zich vestigen om er opnieuw te gaan ondernemen. Waarschijnlijk gaan zij zich toeleggen op het opzetten van Friet Cafés en daarvoor gaan zij de teelt van Nederlandse aardappelen in dat land introduceren.

Het hele verhaal staat in Haren de Krant, die 30 juni verschijnt.