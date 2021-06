MartiniPlaza gaat 5 juni weer open

Nieuws:

Vanaf 5 juni mogen de theaters in Nederland hun deuren, die al sinds oktober gesloten zijn geweest, weer openen voor publiek. Dit betekent dat de voorstellingen die voor de zomervakantie gepland staan door kunnen gaan.

Divers Programma

In de maand juni staan er een aantal toffe voorstellingen gepland voor jong én oud. Na zeven maanden zonder live entertainment kan het publiek weer kiezen waar ze naar toe willen. Het programma bestaat uit een aantal bekende namen zoals Pieter Derks en Tisjeboy Jay. Ook aan de allerkleinsten is gedacht met de voorstelling van Dirk Scheele.

Coronamaatregelen

De opening van de theaters is verbonden aan een aantal voorwaarden. MartiniPlaza mag max. 250 bezoekers per voorstelling verwelkomen. Vooraf reserveren is verplicht, tijdens het bezoek dient de 1,5 meter afstand in acht te worden gehouden en geldt de mondkapjesplicht wanneer er wordt gelopen.

Voor meer informatie en tickets: www.martiniplaza.nl