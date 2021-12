Mede door zonneparken Glimmen en Haren: explosieve groei zonne-energie in gemeente Groningen

Door: Redactie

De gemeente laat weten dat men op koers is met plaatsing van zonnepanelen, zowel op daken als op zonneparken, zoals in Glimmen en Mikkelhorst. Men heeft berekend dat het aantal zonnepanelen in de gemeente het afgelopen jaar met 36% is gestegen.

Van de zonnestroom die in Groningen wordt opgewekt komt nu 78% uit zonnepanelen op daken en 22% van zonneparken. Opgeteld zegt de gemeente dat het is gelukt om eind 2021 de beoogde 394.000 zonnepanelen in werking te hebben. Uit het persbericht dat de gemeente heeft uitgegeven over dit onderwerp klinkt euforie, want CO2-neutraliteit in 2035 is een groen speerpunt van deze coalitie. In 2035 komt wat Groningen betreft 60% van de benodigde elektriciteit uit lokale zonnepanelen, daar zijn minstens 2,7 miljoen zonnepanelen voor nodig. Philip Broeksma, wethouder Energietransitie: “100.000 panelen erbij in een jaar tijd is een fantastisch resultaat. Er is nog veel ruimte op de daken van huizen, bedrijven en kantoren. Samen met de eigenaren van deze panden willen we ieder geschikt dak gebruiken voor zonne-energie.”

Sterke groei op daken

Het aantal zonnepanelen op daken is gestegen van 231.000 stuks naar ruim 315.000 stuks. Hiervan zijn afgelopen jaar de meeste (42.492 panelen) op daken van woningen gelegd. Meer dan 30% van de daken van alle woningeigenaren heeft nu zonnepanelen. Bij corporatie-woningen is dit nu 15% en op de daken van particuliere huurwoningen 14%. Met bijna 70% zijn de meeste daken met zonnepanelen te vinden in Meeroevers gevolgd door Reitdiep met 44% en de Hunze met 43%. Met een groei van 18.413 panelen liggen er nu 60% méér zonnepanelen dan in 2020 op daken van bedrijven en kantoren. Veel bedrijven hebben het afgelopen jaar gebruik gemaakt van de aantrekkelijke subsidieregeling voor grootverbruikersaansluiting. Ook zijn veel bedrijven via Groningen Werkt Slim geholpen met het realiseren van zonnedaken.

Keerzijde van dit proces

In Haren en omliggende dorpen heeft men eerder dit jaar weerstand geboden aan de opmars van zonnepanelen. Wethouder Philip Broeksma wachtte in Glimmen een warm onthaal toen hij per fiets langs een paar mogelijke locaties voor zonneparken wilde rijden. Harenaars gingen met hem in discussie, omdat zij vonden dat de gemeente naar kwetsbare natuurgebieden lonkte. Onder aanvoering van de Stichting Landelijk Gebied Haren werd massaal bezwaar gemaakt tegen de komst van zonneparken en uiteindelijk zwichtte de gemeente voor de bezwaren. Intussen waren er in relatieve stilte achter al twee zonneparken in de maak: Zonneweide Glimmen en Zonnepark Mikkelhorst.

Beide zijn intussen van start gegaan en dat ging niet zonder gemor. Kritische inwoners van Glimmen vinden de zonneweide ‘geen gezicht’ en omwonenden van de Mikkelhorst zeggen dat natuurlijke waarden met voeten werden getreden bij de aanleg van een park op een ‘verloren weiland’ naast de ecologische zorgboerderij. Echter, beide projecten zijn onomkeerbaar.

Foto: Voorzitter Michiel Verbeek van Duurzaam Haren en zonnepaneelwethouder Philip Broeksma bij de opening van zonnepark Mikkelhorst in 2021.