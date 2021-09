Mellenshorst begint weer op te bloeien: Burendag 25 seprtember van 12.00-17.00 uur

Nieuws:

Door: Redactie

MFC Mellenshorst is weer open. Het team en een vers bestuur herpakken zich. Zaterdag a.s. is er de Burendag.

Het team van Mellenshorst zorgt voor gratis koffie, thee, ranja en een broodje hamburger. Andere consumpties tegen betaling. Om de nieuwe start te vieren zijn er een rad van fortuin, grabbelton, springkussen en is er popcorn.

Het doel van de burendag is dat buurtgenoten elkaar weer ontmoeten op de plek die daarvoor ooit werd geschapen: Mellenshorst.