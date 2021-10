Minder druk, maar wel mooie sportieve dag van 4 Mijl

Door: Redactie

Ruim 13.000 sportievelingen stonden op zondag 10 oktober aan de start van de 34e editie van het grootste loopfeest van Noord-Nederland. Om klokslag 13.00 uur werd het startschot gelost door Stefan Raats, manager strategisch partner bij Menzis. De Oegandees Rogers Kibet schreef de wedstrijd op zijn naam in een tijd van 17.27. 

Rogers Kibet won de zonnige 34e editie van de Menzis 4 Mijl van Groningen. De Oegandees, liep de 4 Engelse Mijlen (6,437 km) in een tijd van 17.27. Het parcoursrecord van 17.06 kwam dit jaar niet in gevaar. De Keniaan Jamal Kiprono werd tweede in 17.33. De eerste Nederlander was Richard Douma met een vijfde tijd van 17:51. Bij de vrouwen maakte Eva Cherono haar favorietenrol waar. De Keniaanse topatlete liep een absolute wereldtijd met 19:17. Slechts drie seconde boven het wereldrecord. De Keniaanse Tabitha Gichia (19.49) werd tweede. De beste Nederlandse was Maureen Koster: zij werd vierde met een tijd van 21:03.

Elk jaar staat bij de Menzis 4 Mijl van Groningen en de Menzis 4Mijl4You powered by GasTerra één goed doel centraal. Dit jaar is gekozen voor Stichting Quiet Groningen, die zich inzet voor het verzachten van stille armoede. Onder andere Arjen Robben, Marianne Timmer en Bas Roorda liepen mee aan de Charity Run om geld op te halen voor Quiet Groningen. Pim Loeff en Marian Moesker van Quiet Groningen kregen een cheque van 41.000 euro overhandigd uit handen van Wim Bodewes. Een mooi bedrag dat naar Stichting Quiet gaat.

Meer dan 13.000 deelnemers werden zoals ieder jaar weer toegejuicht door vele enthousiaste toeschouwers en verschillende muziekpunten die langs het sfeervolle parcours stonden tussen Haren en Groningen. De laatste loopster, Robin Wolf werd rond 15:30 uur feestelijk onthaald door mascotte Timey, de journalisten en het uitbundige publiek dat massaal naar de Vismarkt was gekomen.

Johan Meijer, event manager van de Menzis 4 Mijl van Groningen, blikt terug op een geslaagde en sfeervolle editie. “Het is ontzettend mooi dat we na zo lang wachten weer een prachtige editie met elkaar kunnen beleven. Zoveel enthousiaste deelnemers hebben hier lang naar uitgekeken en dat bleek ook uit de fantastische sfeer en de blije gezichten die passeerden. Het was weer een top editie”.

Aan de vooravond van de Menzis 4 Mijl van Groningen, stond op zaterdag 9 oktober de Menzis 4Mijl4You powered by GasTerra op het programma. Vele deelnemers stonden enthousiast met gekleurde lichtjes en opvallende outfits aan de start om het parcours van Haren naar Groningen op een alternatieve manier af te leggen. Op de fiets, met een step, handbike of met een kinderwagen; velen creatieve varianten passeerden het parcours en verblijden de stad.

Traditiegetrouw vinden de Menzis 4 Mijl van Groningen en de Menzis 4Mijl4You powered by GasTerra ook volgend jaar plaats op de tweede zaterdag en zondag van oktober. Dit valt volgend jaar op zaterdag 8 en zondag 9 oktober 2022.