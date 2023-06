Minder textielafval; maak je eigen textielproject – de deur staat open in de Biotoop op 23 juni en 14 juli

Nieuws:

Door: Redactie

In de Biotoop van Haren heeft stichting Groningen Fair Fashion (GROFF) een eigen Studio. Hier werken slow fashion start-ups en krijgen scholieren en studenten les. Er is toegang tot allerlei (naai)machines, tools en materialen.

Tijdens Open Studio dagen kun ook jij werken aan je eigen textielproject. Naaien, weven, borduren, macrameeën, kleding repareren of upcyclen… wat wil jij gaan doen?

Het initiatief is genomen door Studio GROFF zodat (circulair) textiel liefhebbers elkaar kunnen ontmoeten, mensen van elkaar kunnen leren en omdat het gewoon ook gezellig is om samen te maken!

Wil je meedoen met je eigen textielidee? Aanmelden voor de Open Studio van 23 juni via: mail@groningenfairfashion.nl.

Opening 23 juni en 14 juli van 13:00 tot 16:00.

Meer informatie over de achtergrond van dit project: https://groningenfairfashion.nl/