Mindfulness voor kinderen te Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Als de scholen weer open gaan vinden er speciaal voor kinderen mindfulness trainingen plaats in Haren. Door de lockdown loopt de stress in veel gezinnen op. In de training komen allerlei thema’s aan bod die kinderen kunnen helpen om tot rust te komen.

“Veel kinderen die ik tegenkom in mijn werk als orthopedagoog klagen over een druk hoofd dat maar niet stil wil worden” vertelt Marjolijn Rijskamp, oprichter van Mind Nature Kids. ‘Kinderen hebben daardoor moeite om in slaap te komen en zich te concentreren op school. Met mindfulness leren kinderen hun pauzeknop te vinden, waardoor hun hoofd en lijf tot rust kunnen komen.’

Niets zweverigs aan

Sommige mensen denken dat mindfulness iets zweverigs is. “Wat is er zweverig aan je leren concentreren?” vraagt Marjolijn zich af. “Kinderen horen vaak ‘doe eens rustig!’ of ‘let eens op’, maar niemand vertelt ze hoe dat eigenlijk moet. De resultaten van de training zijn heel concreet. Kinderen merken na de training veel sneller wanneer ze zijn afgeleid en weten hoe ze hun aandacht kunnen richten op het hier en nu. Dat is handig als je bijvoorbeeld lastige rekensommen moet maken terwijl het druk is in de klas of in je hoofd”, aldus Marjolijn.

Opgeven of meer informatie: info@mindnature.nl / 06-42866354 / De sessies worden zo mogelijk op de scholen in Haren gegeven, anders online.