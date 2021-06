Minibieb aan Zwanebloemweg houdt 3 juli zomeractie

Door: Redactie

Wat een creativiteit aan de Zwanebloemweg 44 in Haren. Daar is onlangs een minibieb geopend onder de naam Het-vergeet-me-nietje.

Buurtgenoten kunnen er boeken lenen, ruilen en doneren. Initiatiefnemer is Cindy Pitstra. Ze zegt: “De minibieb is 24 uur per dag open en er wordt al volop gebruik van gemaakt. Op dit moment zijn het vooral boeken voor volwassenen en Young Adult boeken. Mocht er voldoende vraag naar zijn, dan zal de minibieb worden uitgebreid met kinderboeken. Zaterdag 3 juli is er een zomeractie waarbij er extra veel leesvoer voor de aankomende zomervakantie zal worden aangeboden (tussen 10:00 uur en 17:00 uur).”