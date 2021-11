Misverstand in melding 112: brandweer rukt tevergeefs uit naar Vondellaan in Haren

Door: Redactie

Een malle situatie, donderdag rond 16.30 uur in Haren. De brandweer werd gebeld met de melding dat er een auto te water was geraakt aan de Vondellaan in Haren. Vreemd verhaal, want aan de Vondellaan is in geen velden of wegen water te vinden.

De brandweer trof op de opgegeven locatie naast het politiebureau slechts een auto aan, die tegen een paaltje was gereden. Daarbij was de radiateur lek gestoten en verloor water. Met een beetje fantasie kun je nog bedenken dat iemand de brandweer heeft gebeld met de melding ‘auto’ en ‘water’. Hoe de vork in de steel zit is niet duidelijk. De brandweer is weer teruggekeerd naar de kazerne.

Foto: Ruben Huisman 112Groningen/Haren de Krant