Mobiliteitsvisie in de maak

Nieuws:

Door: Redactie

De gemeente moet keuzes maken over hoe mensen zich in en rond Groningen verplaatsen. Om ervoor te zorgen dat Groningen duurzaam bereikbaar blijft, de leefkwaliteit voorop staat en fietser en voetganger ruim baan krijgen, is een nieuwe visie op mobiliteit gemaakt: Groningen Goed op Weg – Naar een leefbare, schone en gezonde stad. Deze visie is door het college van B&W vastgesteld.

De gemeenteraad spreekt in december een aantal keren over de mobiliteitsvisie:

8 december inspraakmogelijkheid bij de gemeenteraad

inspraakmogelijkheid bij de gemeenteraad 15 december: meningvormende vergadering gemeenteraad

meningvormende vergadering gemeenteraad 22 december: besluitvormende vergadering gemeenteraad

De visie vindt je op website