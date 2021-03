Molen aan het Paterswoldsemeer weer sprookjesachtig verlicht

Door: Redactie

Passanten en aanwonenden waren vroeger gewend aan dat sprookjesachtige beeld: de molen langs het water werd fraai aangelicht. maar geruime tijd geleden bleef het licht uit.

Een defect was de oorzaak en het heeft lang geduurd voordat het was gerepareerd. Het Meerschap Paterswoldsemeer heeft zich hiervoor ingezet. Gisteren tekende zich het tafereel weer af tegen de donkere hemel. Haren is een schilderij.